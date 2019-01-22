Роскомнадзор снял ограничения с более 2 млн IP-адресов Amazon, заблокированных из-за Telegram

Роскомнадзор снял ограничения с 17 IP-сетей Amazon, содержащих 2,7 млн уникальных сетевых IP-адресов, ранее заблокированных из-за Telegram.

Специалисты ведомства установили, что данные подсети длительное время не использовались для обеспечения функционирования мессенджера, сообщает «Интерфакс».

Блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля 2018 года. Спустя несколько дней Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов Amazon и Google.

Напомним, вчера пользователи Telegram в России пожаловались на проблемы с доступом.