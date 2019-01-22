Пользователи Telegram в России пожаловались на проблемы с доступом

21 января в России выросло число жалоб пользователей на недоступность мессенджера Telegram.



По данным сайта DownDetector, пик числа жалоб на работу Telegram во всем мире был зафиксирован с 11:00 мск до 13:00 мск. При этом большая часть жалоб поступила от российских пользователей.



Согласно информации сайта usher2.club, который занимается мониторингом реестра заблокированных ip-адресов, Роскомнадзор с 8:00 увеличил число блокировок. Всего к концу дня в реестр было добавлено несколько тысяч новых IP-адресов.



Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля 2018 года. Спустя несколько дней Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов Amazon и Google.

