Защитник УНИКСа Макколлум: «Меня звали в НБА, но какой смысл мне просто числиться там и сидеть на скамейке?»

Атакующий защитник УНИКСа Эрик Макколлум и брат игрока «Портленда» Си Джея Макколлума в интервью «Реальному времени» рассказал, что мог попасть в НБА, но решил связать свою карьеру с европейским баскетболом.

— Твой брат Си Джей пробился в НБА и выступает за «Портленд». Не завидуешь ему? Все-таки брату удалось осуществить мечту всех американских баскетболистов, а тебе нет.

— Нет, конечно, он же мой брат. Мы с ним очень хорошие друзья, каждое лето тренируемся вместе. Его успех — это и мой успех, а мой успех — его. На наших отношениях это никак не отражается. И в конце концов, он больше зарабатывает для нашей семьи, пусть так и будет (смеется).

— Как думаешь, в твоем возрасте еще возможно попасть в НБА из Единой лиги ВТБ?

— У меня была такая возможность, когда мне было 25 лет. Тогда мне предложили минимальный контракт и третью позицию в ростере. Я сказал «нет». Для меня самое главное — играть, иначе я несчастлив. Какой смысл числиться в НБА, если сидишь на скамейке запасных? Я уже был на тот момент успешным игроком в Европе, делал такие вещи, о которых раньше никогда бы не подумал, колесил по всему Старому Свету, видел различные города.

— Какой клуб предлагал этот минимальный контракт?

— «Атланта Хоукс», это было 6 лет назад. Нет, думаю, в Европе я и закончу свою карьеру, — сказал Макколлум.