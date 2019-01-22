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Госдума приняла закон о постановке граждан без регистрации на воинский учет по месту фактического проживания

11:34, 22.01.2019
Госдума приняла закон о постановке граждан без регистрации на воинский учет по месту фактического проживания
Фото: mil.ru

Депутаты Госдумы РФ приняли закон, обязывающий граждан без регистрации по месту жительства вставать на воинский учет по месту фактического проживания.

Авторами этой инициативы выступили депутаты Госдумы и Совета Федерации. По словам первого зампреда комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, все граждане мужского пола должны состоять на воинском учете, «чтобы вопросов не возникало».

«Воинский учет должен осуществляться постоянно и охватывать всех граждан — и пребывающих в запасе, и подлежащих призыву на военную службу», — передает ТАСС слова Красова.

Ранее Госдума приняла закон о введении электронного военного билета.

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