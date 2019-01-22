Госдума приняла закон о постановке граждан без регистрации на воинский учет по месту фактического проживания

Депутаты Госдумы РФ приняли закон, обязывающий граждан без регистрации по месту жительства вставать на воинский учет по месту фактического проживания.

Авторами этой инициативы выступили депутаты Госдумы и Совета Федерации. По словам первого зампреда комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, все граждане мужского пола должны состоять на воинском учете, «чтобы вопросов не возникало».

«Воинский учет должен осуществляться постоянно и охватывать всех граждан — и пребывающих в запасе, и подлежащих призыву на военную службу», — передает ТАСС слова Красова.

Ранее Госдума приняла закон о введении электронного военного билета.