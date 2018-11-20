Госдума приняла закон о введении электронного военного билета

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении персональной электронной карты как документа воинского учета.

В карте будут прописаны фамилия, имя и отчество, дата рождения, место жительства и работы, образование и некоторые другие данные, передает Russia Today.

Выдавать ее будут только тем, кто даст свое согласие, при этом отменять выдачу гражданам военного билета не планируется.

Предполагается, что нововведение поспособствует оптимизации процессов, связанных с подготовкой к военной службе.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ планирует провести эксперимент, в рамках которого учащиеся институтов без военных кафедр получат возможность поступить в военные учебные центры при других вузах. Это позволит студентам получить военную специальность без прохождения срочной службы.