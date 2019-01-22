Экс-глава Starbucks намерен баллотироваться в президенты США

Бывший генеральный директор сети кофеен Starbucks Говард Шульц планирует выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2020 году в США.

Бизнесмен в настоящий момент окончательное решение об участии в президентской гонке еще не принял. Баллотироваться Шульц намерен в качестве независимого кандидата, сообщает CNN со ссылкой на источник.

По словам собеседника американской телекомпании, бывший топ-менеджер «глубоко задумался о своем будущем и о том, как он мог бы послужить своей стране».

Ранее сообщалось, что Говард Шульц во второй раз покинул пост главы Starbucks.

Шульц приобрел Starbucks у основателей сети еще в 1987 году, превратив городскую сеть в общеамериканскую, а затем и в транснациональную. Bloomberg напоминает, что Шульц уже покидал пост гендиректора в 2000 году. После этого компания начала терять прибыль, и в 2008 году он был вынужден вернуться обратно.