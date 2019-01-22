Пассажиропоток аэропорта Казани за год вырос на 20% до 3 млн человек

В 2018 году Международный аэропорт «Казань» (МАК) обслужил более 3,1 млн пассажиров. По сравнению с показателями предыдущего года пассажиропоток вырос на 20%.

Количество вылетов самолетов из аэропорта выросло на 15%, перевалив за отметку в 18 тысяч вылетов, передает пресс-служба МАК.

Отмечается, что среди внутренних рейсов наибольшей популярностью пользовались перелеты в Москву, ими воспользовались почти 1,4 млн пассажиров. Из международных направлений лидером стала Анталья (Турция) — более 454 тысяч человек.

В 2018 году в казанском аэропорту открыты следующие новые направления: Аланья, Тбилиси, Батуми, Тегеран, Болонья, Увда (Израиль), Минск, Пардубице, Хайкоу и внутренние рейсы в Махачкалу, Ярославль, Усинск, Новосибирск, Белгород. Возобновлен выполняемый ранее, до 2016 года, рейс в Шарджу.

В настоящее время ведется работа по открытию рейсов в Мюнхен, Париж, Жирону и долгожданный Тель-Авив. Уже в январе этого года были запущены рейсы Красноярск, Иркутск, Салехард. На период новогодних каникул были открыты вылеты в Ереван. В ближайшее время планируется открытие рейсов в Астрахань.