На ремонт дорог в Удмуртии выделят из федеральной казны 1,6 млрд рублей

Удмуртия получит из федерального бюджета 1,6 млрд рублей на ремонт дорог. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов в эфире радио «Комсомольская правда — Ижевск».

Руководитель региона отметил, что всего в Удмуртии планируется отремонтировать 92 км дорог регионального значения и 43 км — местного значения. Среди дорог в Ижевске — участки улиц Короткова, Салютовской, Барышникова, Кудинова, Баранова и Строителей.

Кроме того, часть федеральных средств пойдет на установку светофоров, освещения и комплексов фотовидеофиксации.

Напомним, ранее Александр Бречалов раскритиковал работу подрядчиков, которые некачественно убирают улицы.