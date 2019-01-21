Роман Ротенберг задумался о проведении Матча звезд на футбольном стадионе в Петербурге

Фото: ТАСС

Вице-президент ФХР и Континентальной хоккейной лиги Роман Ротенберг дал свою оценку возможности проведения Матча звезд КХЛ на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге:

«Это все нужно обсуждать. Собрать 68 тысяч на хоккейный матч — серьезная задача. Ее удалось решить в двух декабрьских матчах, но полностью заполнить футбольную арену на Матч звезд будет еще более масштабным вызовом. Если это будет в рамках недели, как мы сделали в случае с играми Кубка Первого канала и КХЛ, когда пройдет несколько встреч, а вслед за ними по графику Матч звезд, можно будет подумать про концепцию и формат, при котором у мероприятия появится спортивный интерес. Тогда и людям это будет интересно.

Может быть, стоит организовать призовой фонд для участников мероприятия. Надо заинтересовать зрителей тем, чтобы хоккеисты выступали в полную силу. Тогда можно будет собрать футбольный стадион», — цитируют Ротенберга «Известия».