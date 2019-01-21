В результате пожара на судах в Керченском проливе погибли девять человек
Девять человек погибли в результате пожара на судах в Керченском проливе.
По информации Росморречфлота, 14 человек удалось спасти, передает «РИА Новости».
В Сети появилось видео с горящим судном.
Судя по видеоролику, огнем охвачена практически вся надводная часть.
По информации портала «Керчь FM», в поиске выживших задействованы порядка 17 судов.
Ранее сообщалось, что в районе Керченского пролива горят два судна под флагом Танзании.
На судне «Кандий» находились 17 человек, из них девять — граждане Турции, восемь — граждане Индии. На борту судна «Маэстро» было 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии.
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