В результате пожара на судах в Керченском проливе погибли девять человек

Девять человек погибли в результате пожара на судах в Керченском проливе.

По информации Росморречфлота, 14 человек удалось спасти, передает «РИА Новости».

В Сети появилось видео с горящим судном.





Судя по видеоролику, огнем охвачена практически вся надводная часть.

По информации портала «Керчь FM», в поиске выживших задействованы порядка 17 судов.

Ранее сообщалось, что в районе Керченского пролива горят два судна под флагом Танзании.

На судне «Кандий» находились 17 человек, из них девять — граждане Турции, восемь — граждане Индии. На борту судна «Маэстро» было 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии.

