Во Франции оштрафовали Google на 50 млн евро

Национальная комиссия по делам информационных технологий и правам человека Франции оштрафовала компанию Google на 50 млн евро.

Как сообщается на сайте регулятора, компания оштрафована за недостаточное информирование о деталях использования персональных данных. В ряде случаев информацию можно получить только после 5—6 действий на сайтах Google.

Также комиссия нашла нарушения при получении согласия на использование данных.

Ранее сообщалось, что правительство Франции готовит законопроект о налогообложении транснациональных гигантов с оборотом более €750 млн, в первую очередь это коснется Google, Amazon, Facebook и Apple. Для этих компаний уже придумали аббревиатуру — GAFA.