Во Франции обложат налогом Google, Amazon, Facebook и Apple

Правительство Франции готовит законопроект о налогообложении транснациональных гигантов с оборотом более €750 млн, в первую очередь это коснется Google, Amazon, Facebook и Apple. Для этих компаний уже придумали аббревиатуру — GAFA.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью Le Journal du Dimanche введение налога «вызовом XXI века» и «вопросом справедливости».

В правительстве хотят как можно скорее направить законопроект в парламент. По предварительной оценке, благодаря новому налогу бюджет Франции ежегодно будет пополняться на €500 млн в год, пишет РБК.

Напомним, в июле 2018 года Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные €4,34 млрд за нарушение антимонопольного законодательства в сфере интернет-поиска на мобильных устройствах. Суть претензии заключается в том, что компания устанавливала условия лицензирования на свою операционную систему, отдавая таким образом приоритет собственным поисковым онлайн-сервисам.