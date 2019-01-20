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Во Франции обложат налогом Google, Amazon, Facebook и Apple

17:21, 20.01.2019
Во Франции обложат налогом Google, Amazon, Facebook и Apple
Фото: pixabay.com

Правительство Франции готовит законопроект о налогообложении транснациональных гигантов с оборотом более €750 млн, в первую очередь это коснется Google, Amazon, Facebook и Apple. Для этих компаний уже придумали аббревиатуру — GAFA.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью Le Journal du Dimanche введение налога «вызовом XXI века» и «вопросом справедливости».

В правительстве хотят как можно скорее направить законопроект в парламент. По предварительной оценке, благодаря новому налогу бюджет Франции ежегодно будет пополняться на €500 млн в год, пишет РБК.

Напомним, в июле 2018 года Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные €4,34 млрд за нарушение антимонопольного законодательства в сфере интернет-поиска на мобильных устройствах. Суть претензии заключается в том, что компания устанавливала условия лицензирования на свою операционную систему, отдавая таким образом приоритет собственным поисковым онлайн-сервисам.

Экономика
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