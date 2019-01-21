В России к концу 2021 года все образовательные учреждения подключат к интернету

Во всех образовательных учреждениях России к концу 2021 года планируется завершить подключение к широкополосному доступу в интернет.

«Планируем работу по подключению образовательных учреждений завершить до конца 2021 года. Средства для этого предусмотрены. Мы работаем в тесной связке с Министерством просвещения», — сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов на совещании премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

На данный момент к интернету подключены 6 тыс. образовательных учреждений из почти 40 тыс. учреждений.

Всего к скоростному интернету осталось подключить свыше 100 тыс. различных социальных объектов, пишет ТАСС.