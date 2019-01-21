В Татарстане определились с правилами проведения намазов

Фото: ДУМ РТ

В Татарстане после обсуждений вступило в силу «Положение об исполнении богослужений и религиозных обрядов имамами-хатыйбами ДУМ РТ». В ДУМ РТ подчеркивают, что с помощью документа предполагается сохранять традиции суннитского ислама в республике. Так, в документе четко регламентированы правила проведения праздничных гает-намазов и четко прописаны требования к жертвенному животному на Курбан-байрам. Кроме того, доработана глава о никахе. В документе отмечается, что его должны читать имамы, аттестованные ДУМ РТ. В их обязанности входит не только выдача свидетельства, но и регистрация никаха в книгах метрики ДУМ РТ. Ранее такая практика оставалась на личное усмотрение имамов.

Напомним, в начале декабря 2018 года в Татарстане отметили 20-летие Российского исламского института.