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Американский эксперт назвал 21 января самым депрессивным днем в 2019 году

14:44, 21.01.2019
Американский эксперт назвал 21 января самым депрессивным днем в 2019 году
Фото: pixabay.com

Сотрудник американского Университета Кардиффа Клифф Арнол заявил, что самым депрессивным днем 2019 года является третий понедельник января, то есть 21 января.

Среди факторов ученый назвал завершение новогодних праздников и неисполненные новогодние обещания. Также к причинам Арнол отнес холодную погоду и дефицит солнечного света, сообщают «Известия» со ссылкой на Daily Record.

Ранее эксперты озвучили три основных симптома депрессии.

Общество
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