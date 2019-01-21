Американский эксперт назвал 21 января самым депрессивным днем в 2019 году
Сотрудник американского Университета Кардиффа Клифф Арнол заявил, что самым депрессивным днем 2019 года является третий понедельник января, то есть 21 января.
Среди факторов ученый назвал завершение новогодних праздников и неисполненные новогодние обещания. Также к причинам Арнол отнес холодную погоду и дефицит солнечного света, сообщают «Известия» со ссылкой на Daily Record.
Ранее эксперты озвучили три основных симптома депрессии.Общество
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