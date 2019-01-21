В Удмуртии требуется установить шесть тысяч новых контейнерных площадок

В Удмуртии необходимо установить 6 тысяч контейнерных площадок и закупить 20 тысяч контейнеров, чтобы полностью уйти от «сигнального» метода сбора мусора.

Об этом на аппаратном совещании в резиденции главы республики сообщил руководитель регоператора по обращению с ТКО Иван Маринин.

Он отметил, что в перспективе нужно уходить от системы «сигнального» вывоза мусора, так как такой формат неудобен как для потребителя, так и для подрядчика. При этом в некоторых районах республики уже началась установка контейнерных площадок, в частности в Завьяловском районе приобретено более 700 контейнеров.

Всего в Удмуртии было утверждено более 16 тысяч мест накопления ТКО. Из них 9 132 — это места с «сигнальным» вывозом. На 1 января 2019 года в Удмуртии контейнерный парк составляет 17 286 штук. Ежедневно на маршруты выходит 168 единиц спецтехники. 43 единицы транспорта задействованы на вывозе крупногабаритных отходов и вывозе мусора «сигнальным» способом.