В 2018 году клиенты Ак Барс Банка потратили 1 млрд рублей на путешествия

Аналитики Ак Барс Банка изучили онлайн- и офлайн-транзакции клиентов в 2018 году и определили, в каких категориях были самые большие платежи.

По данным Ак Барс Онлайн 3.0 с помощью мобильного и интернет-банка значительную часть средств клиенты перевели на оплату услуг ЖКХ. За воду, газ, тепло и электричество пользователи перечислили 235 млн 795 тыс. рублей.

По дебетовой карте Generation, начиная с мая, клиенты совершили операции по снятию наличности и транзакциям в торговой сети на 7,2 млрд рублей со средним чеком в 2,150 тыс. рублей. Больше всего денег клиенты потратили в продуктовых магазинах: годовое питание стоило им 525 млн рублей. На второй позиции расходов — категория «Бензин» с платежами в 522 млн рублей. Третья статья значительных трат — оплата связи на сумму 308 млн рублей.

За год клиенты подарили цветы на 7, 8 млн, приобрели книги на 6,5 млн рублей и купили товары для домашних животных на 4,7 млн рублей. Показательно, что при росте популярности на фитнес траты на фастфуд многократно превышают затраты на спорт: 90 млн против 13 млн рублей. Чаще всего покупки в обоих категориях совершали мужчины.

Еще один интересный факт: на одежду, украшения и аксессуары пользователи карты Generation потратили 149 млн рублей. При этом 56% покупателей — тоже мужчины.

В 2018 году значительную часть бюджета клиенты направили на путешествия. Расходы по всем банковским картам на оплату перелетов, проживание, трансфер и пр. составили 1 млрд рублей.





ПАО «АК БАРС» БАНК



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