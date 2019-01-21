Центробанк планирует ужесточить регулирование в сфере эквайринга

Банк России может в ближайшее время ужесточить регулирование в сфере эквайринга. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на парламентских слушаниях в Госдуме.

Руководитель Центробанка подчеркнула, что видит проблему монополизации не только на рынке платежей, но и в сфере эквайринга, поэтому подобные «проблемы нужно решать».

«Этот вопрос часто поднимается. Мы будем говорить о решении этих проблем, даже если это будет требовать от нас более жесткого регулирования», — цитируют «РИА Новости» Набиуллину.

Добавим, эквайринг — прием к оплате платежных карт в качестве средства оплаты товара, работ, услуг. Осуществляется уполномоченным банком-эквайером путем установки на торговых или сервисных предприятиях (ТСП) платежных терминалов.

Напомним, сегодня Набиуллина также сообщила, что эмиссия карт «Мир» в настоящий момент достигла порядка 53 млн.