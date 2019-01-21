Около 70% предприятий Пермского края отработали 2018 год с прибылью

Почти 70% предприятий Пермского края работают с прибылью. Данные приводит Пермьстат за период с января по ноябрь 2018 года.

По информации статистиков, региональными организациями без учета субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций, бюджетных учреждений и организаций численностью до 15 человек получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 189,3 млрд рублей. Показатель на 5,9% уровня аналогичного года.

Суммарная прибыль компаний составила 210,3 млрд рублей, что на 8,2%, чем за аналогичный период 2017 года. Сумма убытка нерентабельных организаций края составила 21 млрд рублей.

Напомним, объем задолженности по зарплате в Пермском крае снизился на 15 млн рублей.