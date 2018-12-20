Объем задолженности по зарплате в Пермском крае снизился на 15 млн рублей

Объем задолженности по заработной плате в Пермском крае снизился на 15,07 млн рублей. Данные приводит министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.

Согласно отчету ведомства, за ноябрь и декабрь долг перед работниками сократился на 59,4%. На 1 декабря сумма долга составила 10,3 млн рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года задолженность по зарплате на предприятиях Пермского края снизилась на 48,5%.

Из общей суммы просроченной задолженности по заработной плате долги организаций, находящихся в процедуре банкротства, составляют 6,5 млн рублей. Показатель составляет 63,5% от общей задолженности.

По объему просроченной задолженности по заработной плате среди субъектов ПФО Пермский край занимает восьмое место, среди субъектов РФ — 53. Размер задолженности по Пермскому краю в общем объеме задолженности по ПФО составил 3,9%, по РФ — 0,3 %.

Напомним, по данным Росстата, реальные доходы россиян снизились впервые за 2018 год.