Автостраховщики поддержали идею Минфина об отсрочке расширения страховых сумм и сроков полисов ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) поддержал решение Минфина РФ, по которому отложено рассмотрение вопроса об увеличении лимитов выплат и сроков действия полисов.

Министерство решило не включать соответствующие нормы в законопроект по либерализации тарифов ОСАГО, чтобы скорее внеси документ в Госдуму.

«Что касается заключения договоров ОСАГО на несколько лет, то нам кажется, что это новшество будет мало востребовано автолюбителями. Скорее всего, большинство автовладельцев как покупали, так и будут покупать годичные договоры — ведь по ним будет оцениваться характер вождения автолюбителя, попадал ли он в ДТП и т. п., а эти параметры существенно сказываются на цене полиса», — приводит пресс-служба РСА исполнительного директора союза Евгения Уфимцева.

Первый этап реформы начал работать с 9 января. Центробанк расширил границы тарифного коридора на 20% вверх и вниз от базовой цены, а также изменил подход к определению коэффициентов «возраст-стаж» и «бонус-малус».

Разработанный Минфином законопроект предполагает дальнейшее расширение тарифного коридора (до 30% осенью 2019 года, а затем — до 40% осенью 2020 года), отмену коэффициентов мощности и территории и введение коэффициентов, учитывающих стиль вождения и аварийность водителей.

Кроме того, на втором этапе Минфин предполагал переход на разные типы полисов с разными лимитами выплат. В планах министерства был и пункт, по которому автомобилисты смогут приобретать ОСАГО сразу на три года.