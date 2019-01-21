В АКОРТ отрицательно высказались о запрете перепродажи товаров со скидкой

Эксперты Ассоциации компаний розничной торговли считают, что запрет сетям перепродавать другим магазинам товары, полученные от производителя со скидкой, может негативно сказаться на малом бизнесе, сообщает «ТАСС». В АКОР отмечают, что негативное влияние особенно может сказаться на ресторанном и гостиничном сегментах или малоформатной розничной торговле. В ассоциации подчеркивают, что прозвучавшее предложение ставит под удар само по себе такое явление, как свобода предпринимательской деятельности, что также не может находить поддержку.

Стоит отметить, ранее уже сообщалось, что производители направили письмо вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку с предложением запретить практику, когда торговые сети перепродают небольшим магазинам продуктов партии товаров от производителей со скидкой до 50%.