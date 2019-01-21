За 10 лет число миллиардеров в мире выросло почти вдвое

За последние 10 лет число долларовых миллиардеров в мире выросло почти в 2 раза. В 2018 году их количество достигло 2 208 человек, говорится в исследовании международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam.

Состояние богатейших людей планеты ежедневно растет на $2,5 млрд, передает «РИА Новости». Отмечается, что в период с 2017-ого по 2018-й каждые два дня в мире появлялся новый миллиардер.

В то же время финансовое положение беднейших людей не изменяется несколько лет. Их численность составляет 3,8 млрд человек, говорится в исследовании Oxfam.

Ранее организация уже сообщала, что имущество восьми лидеров списка Forbes сопоставимо с накоплениями половины населения Земли.

