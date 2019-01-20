Главной «звездой» Давоса может стать президент Бразилии Жаир Болсонару – эксперты

Бразильский президент Жаир Болсонару после отмены поездки американской делегации во главе с Дональдом Трампом в Давос может стать главной «звездой» Всемирного экономического форума.

По мнению аналитиков, Болсонару, известный своим популизмом, будет первым из всех латиноамериканских лидеров, выступающих на Давосе, поэтому к нему привлечено большое внимание со стороны общественности и СМИ.

«Это новый президент в регионе. Он представляет собой существенный сдвиг настроений от левых к правым в крупнейшей экономике Латинской Америки», — передает телеканал CNBC слова аналитика Economist Intelligence Unit Роберта Вуда.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил поездку американской делегации на Всемирный экономический форум в Давос из-за приостановки работы правительства.

Напомним, в октябре прошлого года ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару победил во втором туре на выборах президента Бразилии. Болсонару набрал 55% голосов избирателей, а его соперник— кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад — 45%