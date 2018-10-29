На выборах президента Бразилии победил ультраправый кандидат Болсонару

Ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару победил во втором туре на выборах президента Бразилии.

Болсонару набрал 55% голосов избирателей, а его соперник— кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад — 45%, пишет BBC.



Отметим, что в Бразилии президента выбирают на четыре года. Болсонару вступит в должность 1 января 2019 году.

Жаиру Болсонару 63 года, он бывший военный. Политик известен своими крайне правыми взглядами. Он выступает за смертную казнь, против абортов и однополых браков. Жаир Болсонару симпатизирует Дональду Трампу и одобряет военную диктатуру 1960—80-х годов.

Напомним, что в сентябре Жаира Болсонару ранили ножом во время предвыборного митинга в городе Жуис-ди-Фора. Подозреваемый в нападении на кандидата в президенты Бразилии был задержан.