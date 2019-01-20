Самарский депутат направит обращение в прокуратуру по списанию долгов за газ и ЖКУ в регионе

Депутат самарской губернской думы Михаил Матвеев направит обращение в прокуратуру с просьбой списать долги с жителей региона за газ и ЖКХ.

Парламентарий сообщил на своей странице в Twitter, что обращение будет передано в надзорное ведомство 21 января. Если долги не будут списаны, Матвеев обещает проведение массовых протестов.

В понедельник направлю обращение в прокуратуру с просьбой списать долги за газ и ЖКХ и жителям Самарской области. А то будут протесты. Я гарантирую. https://t.co/Mqoh9C7Wi5

— Михаил Матвеев (@tweet_matveev) 19 января 2019 г.

Ранее суд обязал «Газпром» списать долги на 9 млрд рублей с жителей Чечни. Районный суд Грозного постановил, что задолженность невозможно взыскать «в силу истечения сроков исковой давности».

Вслед за этим депутаты Чувашии и Башкирии обратились в прокуратуру региона с требованием списать долги жителей за газ.

Позже член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный предложил списать невозвратные долги за коммунальные услуги со всех россиян.



