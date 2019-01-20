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Самарский депутат направит обращение в прокуратуру по списанию долгов за газ и ЖКУ в регионе

18:57, 20.01.2019
Самарский депутат направит обращение в прокуратуру по списанию долгов за газ и ЖКУ в регионе
Фото: pixabay.com

Депутат самарской губернской думы Михаил Матвеев направит обращение в прокуратуру с просьбой списать долги с жителей региона за газ и ЖКХ.

Парламентарий сообщил на своей странице в Twitter, что обращение будет передано в надзорное ведомство 21 января. Если долги не будут списаны, Матвеев обещает проведение массовых протестов.

Ранее суд обязал «Газпром» списать долги на 9 млрд рублей с жителей Чечни. Районный суд Грозного постановил, что задолженность невозможно взыскать «в силу истечения сроков исковой давности».

Вслед за этим депутаты Чувашии и Башкирии обратились в прокуратуру региона с требованием списать долги жителей за газ.

Позже член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный предложил списать невозвратные долги за коммунальные услуги со всех россиян.

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