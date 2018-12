Игры «Человек-паук» и CS:GO стали самыми обсуждаемыми в 2018 году

По итогам января-декабря 2018 года «Человек-паук» возглавил список самых обсуждаемых игр для ПК и консолей, вышедших в этом году. Соответствующий рейтинг составила соцсеть «ВКонтакте» на основе упоминаний названий игр в публичных постах и комментариях.

В рейтинг 10 самых упоминаемых новых релизов также вошли игры Far Cry 5 и Fallout 76, FIFA 19, God of War, Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4, Detroit: Become Human, S.T.A.L.K.E.R. 2 и «Assassin's Creed: Одиссея».

Топ-10 упоминаемых игр, которые выходили в разные годы, возглавил Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Далее идут Dota 2, Warface, PUBG, Fortnite, Overwatch, World of Tanks, Destiny 2, League of Legends и World of Warcraft.

Ранее Fortnite Battle Royale стала игрой года по версии геймеров на церемонии вручения премии Golden Joystick Award в Лондоне. Однако критики выбрали игрой года Red Dead Redemption 2.