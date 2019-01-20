Новости общества

17:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Картину «Праздник» вернули на YouTube, режиссер объяснил удаление фильма «ошибкой системы»

15:20, 20.01.2019 1
Картину «Праздник» вернули на YouTube, режиссер объяснил удаление фильма «ошибкой системы»
Фото: скриншот

Фильм «Праздник» Алексея Красовского про блокадный Ленинград вновь доступен на видеохостинге YouTube.

«Как разъяснили мне в представительстве YouTube, ошибка системы, бывает. Они заверили, что „больше такого не должно произойти“, — рассказал режиссер, цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что YouTube удалил фильм Алексея Красовского «Праздник» про блокадный Ленинград.

»Праздник" был выложен 3 января 2019 года. В широком прокате картина пока не была.

Фильм «Праздник» еще до его выхода начали называть «черной комедией». Поскольку действие ее происходит в блокадном Ленинграде, началась кампания, целью которой было запретить ленту как «кощунственную». Подробнее — в материале «Реального времени».

ОбществоКультура
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:25
    Посмотрели фильм. Действительно, он во многом метафоричен. Браво создателям.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем