Картину «Праздник» вернули на YouTube, режиссер объяснил удаление фильма «ошибкой системы»

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Фильм «Праздник» Алексея Красовского про блокадный Ленинград вновь доступен на видеохостинге YouTube.

«Как разъяснили мне в представительстве YouTube, ошибка системы, бывает. Они заверили, что „больше такого не должно произойти“, — рассказал режиссер, цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что YouTube удалил фильм Алексея Красовского «Праздник» про блокадный Ленинград.

»Праздник" был выложен 3 января 2019 года. В широком прокате картина пока не была.

Фильм «Праздник» еще до его выхода начали называть «черной комедией». Поскольку действие ее происходит в блокадном Ленинграде, началась кампания, целью которой было запретить ленту как «кощунственную». Подробнее — в материале «Реального времени».