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YouTube удалил фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде

12:35, 20.01.2019
YouTube удалил фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде
Фото: vk.com

Видеохостинг YouTube удалил фильм Алексея Красовского «Праздник» про блокадный Ленинград.

«Просто удаление и формальная отписка», — заявил сам режиссер, добавив, что причины удаления картины ему не назвали.

Фильм был выложен 3 января 2019 года. В широком прокате картина пока не была, пишет ТАСС.

Фильм «Праздник» еще до его выхода начали называть «черной комедией». Поскольку действие ее происходит в блокадном Ленинграде, началась кампания, целью которой было запретить ленту как «кощунственную». Подробнее — в материале «Реального времени».

ОбществоКультура
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