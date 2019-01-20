Глава Крыма рассказал о «прологе» к воссоединению полуострова с Россией

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что «прологом» для воссоединения полуострова с Россией стал референдум о восстановлении крымской автономии.



«20 января 1991 года народы полуострова в ходе референдума о государственном и правовом статусе Крыма единодушно проголосовали за восстановление Крымской автономии в составе обновлённого Советского Союза… По сути, это был «пролог» к Крымской весне. Мы начали свой путь в Россию, который завершился в марте 2014 года», — говорится в поздравлении с днем республики, опубликованном на сайте правительства Крыма.

По его мнению, в 1991 году крымчане проголосовали «за свободу, справедливость, демократию, достоинство и единство».

Ранее Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные на территории полуострова нарушения прав человека.

После этого власти Крыма позвали делегацию ООН изучить соблюдение прав человека и публично извиниться.