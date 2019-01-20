АС РТ отказал АСВ в признании недействительной сделки между ТФБ и «Нэфис Косметикс» на 6,3 млн рублей

Арбитражный суд Татарстана отказался признать недействительной сделку между ПАО «Татфондбанк» и АО «Нэфис Косметикс» — Казанский химический комбинат имени М. Вахитова на 6,3 млн рублей.

Речь идет о банковской операции, совершенной 1 декабря 2016 года, по перечислению указанной суммы со счета комбината в ТФБ на его счет в другой кредитной организации, сообщается на сайте Агенства по страхованию вкладов, которое и подало заявление о признании недействительности.

Также арбитраж не стал признавать недействительной банковскую операцию по перечислению 29,5 млн рублей со счета ООО «Казанский агрегатный завод», открытого в ТФБ, на его счет в другой кредитной организации.

Ранее АСВ не смогло добиться пересмотра решения Арбитражного суда РТ по сделке между «Татфондбанком» и ПСО «Казань».

Речь идет о соглашении от 29 февраля 2016 года, согласно которому стороны расторгали договор поручительства от 31 декабря 2015-го.