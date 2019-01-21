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Сегодня в Татарстане ожидается метель и до -11

04:33, 21.01.2019
Сегодня в Татарстане ожидается метель и до -11
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 21 января, в Татарстане ожидается облачная погода. Днем в большинстве районов возможен снег, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 15 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от -6 до -11 градусов. В Казани днем ожидается от -6°С до -8°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -8°С до 11°С.

Общество Татарстан
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