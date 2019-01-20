Прокуратура: на Камчатке военные списали боеприпасы на 1,3 млн рублей и выбросили их в болото

Военная прокуратура Камчатского края обнаружила нарушение в одной из воинских частей региона. Офицеры списали боеприпасы, после чего сбросили их в болото.

Ущерб оценивается в 1,3 млн рублей, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«В целях создания видимости качественного проведения занятий заместитель командира воинской части дал указание подчиненным ему военнослужащим о внесении в раздаточные ведомости сведений о выдаче завышенного количества боеприпасов, фактически неизрасходованных в ходе обучения. Затем они были вывезены за пределы полигона и выброшены в болото», — отмечает пресс-служба.

В отношении офицера было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение военного имущества).