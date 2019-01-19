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Глава Дзержинска уволил курирующего ЖКХ заместителя

08:59, 19.01.2019
Глава Дзержинска уволил курирующего ЖКХ заместителя

Глава Дзержинска (Нижегородская область) Иван Носков уволил Александра Кабанова с поста заместителя главы администрации города.

Исполняющим обязанности замглавы администрации по вопросам ЖКХ назначен директор профильного департамента Денис Дергунов, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что Александр Кабанов был осужден за нецелевое использование бюджетных средств на 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, ему на 3 года запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе. Чиновник оспорил приговор и добился замены реального срока на условный, но запрет на занятие ряда должностей остался.

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