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ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину опустился до 33%

08:13, 19.01.2019
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину опустился до 33%
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса о доверии российских граждан политикам. На первом месте президент РФ Владимир Путин с показателем 33.4%.

Таким образом доверие к главе государства снизилось до исторического минимума. В декабре рейтинг Путина не опускался ниже 36%

На втором месте оказался министр обороны Сергей Шойгу с результатом в 13,7%, говорится в исследовании. Тройку лидеров замкнул глава МИД Сергей Лавров (9,3%).

При этом одобрение деятельности президента составляет 62,1%. Работу премьер-министра Дмитрия Медведева и всего правительства оценили 35% и 39,5% соответственно.

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