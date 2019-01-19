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Промышленность

В Нижнем Новгороде в 2019 году откроют завод по переработке пластика

06:36, 19.01.2019
В Нижнем Новгороде в 2019 году откроют завод по переработке пластика
Фото: de.wikipedia.org / Kirschblut

В Московском районе Нижнего Новгорода в III квартале 2019 года откроется завод по переработке пластика.

По словам директора предприятия Сергея Халевского, пластиковые отходы из Нижегородской области и других регионов РФ будут превращать в высококачественные хлопья и гранулы, которые пойдут на продажу, сообщает «НьюсНН».

Предполагается, что предприятие сможет перерабатывать 22 тысяч тонн пластика и выпускать 15 тысяч тонн второсырья.

На первом этапе в строительство завода было инвестировано порядка 600 млн рублей.

Напомним, что всего в России функционируют 78 предприятий по переработке пластика, которые находятся в 28 регионах страны.

Промышленность
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