В Нижнем Новгороде в 2019 году откроют завод по переработке пластика
В Московском районе Нижнего Новгорода в III квартале 2019 года откроется завод по переработке пластика.
По словам директора предприятия Сергея Халевского, пластиковые отходы из Нижегородской области и других регионов РФ будут превращать в высококачественные хлопья и гранулы, которые пойдут на продажу, сообщает «НьюсНН».
Предполагается, что предприятие сможет перерабатывать 22 тысяч тонн пластика и выпускать 15 тысяч тонн второсырья.
На первом этапе в строительство завода было инвестировано порядка 600 млн рублей.
Напомним, что всего в России функционируют 78 предприятий по переработке пластика, которые находятся в 28 регионах страны.Промышленность
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