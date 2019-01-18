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Минниханов поддержал идею проведения хоккейных матчей на открытом воздухе

22:27, 18.01.2019
Минниханов поддержал идею проведения хоккейных матчей на открытом воздухе
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что поддерживает идею проведения хоккейных матчей в республике на открытом воздухе.

«Мы уже провели такой матч в Альметьевске и поддерживаем идею игр на улице» — цитирует Минниханова ТАСС.

Ранее в Альметьевске проходил матч «Русской классики» в рамках Высшей хоккейной лиги между местным «Нефтяником» и «Торосом» из Нефтекамска. Хозяева победили в серии буллитов со счетом 3:2.

Сегодня Рустам Минниханов наградил президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрия Чернышенко орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан». Президент КХЛ прибыл в Казань в связи с проведением Недели звезд хоккея — 2019.

ОбществоВластьСпорт Татарстан
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