Минниханов поддержал идею проведения хоккейных матчей на открытом воздухе

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что поддерживает идею проведения хоккейных матчей в республике на открытом воздухе.

«Мы уже провели такой матч в Альметьевске и поддерживаем идею игр на улице» — цитирует Минниханова ТАСС.



Ранее в Альметьевске проходил матч «Русской классики» в рамках Высшей хоккейной лиги между местным «Нефтяником» и «Торосом» из Нефтекамска. Хозяева победили в серии буллитов со счетом 3:2.



Сегодня Рустам Минниханов наградил президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрия Чернышенко орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан». Президент КХЛ прибыл в Казань в связи с проведением Недели звезд хоккея — 2019.