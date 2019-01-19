KIA повысила цены на все модели в России

С начала января в России подорожал весь модельный ряд корейской марки KIA. Автомобили 2018 и 2019 производственного года стали дороже на сумму от 15 до 155 тыс. рублей.

Например, седаны Cerato, Optima, Rio, а также хэтчбеки Rio X-Line и Picanto подрожали на 15—30 тыс. рублей. Больше всего — от 55 до 155 тыс. руб. — выросли в цене кроссоверы Sorento, Mohave и седан Quoris, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отметим, что по итогам 2018 года в России было реализовано свыше 227 тыс. автомобиля марки KIA, что на 25 процентов превышает продажи за 2017 год.



Напомним, что по информации автомобильной группы «Авилон», с 1 января 2019 года цены на новые автомобили в России выросли на 1—5 процентов в зависимости от марки.