В ДНР пройдут масштабные военные учения
Масштабные военные учения будут проведены в скором времени в самопровозглашенной Донецкой народной республике.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, подобные мероприятия необходимы для того, чтобы проверять боеготовность подразделений на случай возможного военного конфликта.
«Это абсолютно логично и закономерно. Есть определенные опасения, связанные с нарушением рождественского и новогоднего перемирия, поэтому нам нужно быть готовыми ко всему», — цитирует Пушилина «РИА Новости».
Предстоящие учения начнутся в ближайшие дни, добавил он.
Напомним, в начале ноября прошлого года Леонид Пасечник и Денис Пушилин победили на выборах глав ЛНР и ДНР.
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