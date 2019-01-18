В ДНР пройдут масштабные военные учения

Масштабные военные учения будут проведены в скором времени в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, подобные мероприятия необходимы для того, чтобы проверять боеготовность подразделений на случай возможного военного конфликта.

«Это абсолютно логично и закономерно. Есть определенные опасения, связанные с нарушением рождественского и новогоднего перемирия, поэтому нам нужно быть готовыми ко всему», — цитирует Пушилина «РИА Новости».

Предстоящие учения начнутся в ближайшие дни, добавил он.

Напомним, в начале ноября прошлого года Леонид Пасечник и Денис Пушилин победили на выборах глав ЛНР и ДНР.

