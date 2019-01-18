Разработчик сообщил о дефекте в двигателях ракеты «Ангара»

В НПО «Энергомаш» заявили, что двигатели ракеты «Ангара» РД-191 могут при старте разрушить ее.

Информация содержится в докладе специалистов «Энергомаша» к Королевским чтениям по космонавтике в Москве. Стоит отметить, что компания как раз производит двигатели.

В докладе говорится, что особенность ракет «Ангара-А5» — пакетное расположение первой и второй ступеней, то есть четыре блока первой ступени окружают блок второй. Из-за этого возникает необходимость дросселирования — работы при пониженном давлении — и продолжительной работы двигателя центрального блока на режиме 30% от номинального значения тяги.

При тяге ниже 38% в двигателях «Ангары» начинаются низкочастотные колебания, которые могут «привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции ракеты-носителя».



Ранее сообщалось, что строительство стартового стола для ракеты «Ангара» на космодроме Восточный начнется в феврале 2019 года.

В начале октября 2018 года «Роскосмос» и «ПСО «Казань» заключили контракт на строительство второго стартового комплекса на космодроме «Восточный», предназначенного для пусков ракет семейства «Ангара».

Общий объем капитальных вложений составит 38,7 млрд рублей. В состав стартового комплекса войдут пусковой стол, командный пункт, кабель-заправочная башня, транспортно-установочный агрегат и другие сооружения.