ПСО «Казань» в феврале 2019 года начнет строить стартовый стол для «Ангары» на «Восточном»

Строительство стартового стола для ракеты «Ангара» на космодроме Восточный начнется в феврале 2019 года.

«В эти дни «Роскосмосом принято решение, что стартовый стол для «Ангары» начнут возводить уже в феврале 2019 в рамках второй очереди строительства космодрома», — говорится в видео, опубликованном на странице телестудии «Роскосмоса» в YouTube.



Напомним, что в начале октября «Роскосмос» и «ПСО «Казань» заключили контракт на строительство второго стартового комплекса на космодроме «Восточный», предназначенного для пусков ракет семейства «Ангара».

Общий объем капитальных вложений составит 38,7 млрд рублей. В состав стартового комплекса войдут пусковой стол, командный пункт, кабель-заправочная башня, транспортно-установочный агрегат и другие сооружения.