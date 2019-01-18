Власти Ижевска создадут у Дворца детского творчества филиал парка «Патриот»

Власти Ижевска одобрили проект, по которому территория, прилегающая к зданию Дворца детского (юношеского) творчества, будет переформатирована в филиал парка «Патриот».

С таким предложением к городской комиссии содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц вышел военный комиссар Удмуртии Александр Комлев, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

По словам Комлева, это подчеркнет причастность Ижевска к программе создания филиалов парка «Патриот» в субъектах РФ и будет способствовать получению образцов военной техники в качестве экспонатов.

«Эту территорию, безусловно, необходимо развивать, учитывая разные направления, а федеральная финансовая поддержка поможет реализовать здесь больше проектов», — отметил замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков.

Решение о переименовании проекта поддержано. Ранее рядом с Дворцом детского (юношеского) творчества долгое время стоял танк ИС-3, однако в 2016 году его перевезли в парк им. Кирова, где планировалось создать аллею военной техники.