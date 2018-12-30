«Нафтогаз» назвал сумму финансовых претензий к «Газпрому»

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев назвал сумму финансовых претензий к России и «Газпрому» в рамках судебных процессов. Об этом

Так, украинская компания намерена взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд после выигранного арбитража в Стокгольме. В качестве компенсации «Нафтогаз» намерен арестовать акции компаний, которые владеют «Северным потоком», «Северным потоком — 2» и «Голубым потоком».

Также компания подала иск против России за «захват» активов украинской газовой монополии в Крыму на $5 млрд и заявление против «Газпрома» о пересмотре тарифов на транзит газа в 2018—2019 годах о взыскании $11,6 млрд, говорится в статье Коболева для «Экономической правды».

Ранее Шевченковский районный суд Киева решил наложить штраф в размере около $60 на председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева. Причиной стал отказ раскрыть перечень сотрудников, получивших премии за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.

До этого правительство Украины решило запретить премировать сотрудников госкомпаний из-за выплат сотрудникам «Нафтогаза» более чем $46 млн по итогам судебного спора с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.