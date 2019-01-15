Эксперт предложил «Почте России» открыть в отделениях бары после сообщений о продаже алкоголя

Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз предложил «Почте России» открыть бары в своих отделениях. Так он отреагировал на сообщения о продаже алкоголя на почте.

«Абсолютно согласен с этим и категорически поддерживаю. Я бы еще пивные бары открыл в почтовых отделениях, по одной простой причине. Я часто сталкиваюсь с их работой: очереди немыслимые, медленно работают, поэтому там не только пиво надо продавать, но и бары открывать стоит. Чтобы можно было сесть за столик, выпить, поболтать — как раз очередь подойдет», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее в пресс-службе «Почты России» прокомментировали появившиеся в соцсетях фотографии с продающимся в отделениях пивом. «Почта» начала продавать слабоалкогольную продукцию в 3,2 тысячи отделений по всей стране.

«Основной упор сделан на сельские отделения почтовой связи, которые предоставляют населению доступ к качественной, сертифицированной алкогольной продукции. Это важно, так как ежегодно более 1,2 тыс. человек (по данным Роспотребнадзора) становятся жертвами некачественного алкоголя и его суррогатов», — пояснили в ведомстве.