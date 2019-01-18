В Татарстане ожидается метель, гололед и до -7°С

Сегодня, 18 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов снег, местами метель.

Ветер юго-западный умеренный, утром и днем местами порывы до 15—18 м/с. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.



Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от -9°С до -14°С, при прояснениях до -20°С. Максимальная температура днем — от -2°С до -7°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от -2°С до -5°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -5°С до -7°С.

