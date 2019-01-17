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Депутат гордумы Читы предложила на ночь отключать свет у малоимущих

17:58, 17.01.2019 128
Депутат гордумы Читы предложила на ночь отключать свет у малоимущих
Фото: pxhere.com

Депутат Читинской городской думы Екатерина Борисова предложила на ночь в многоквартирных неблагоустроенных домах Читы, жильцы которых незаконно используют электричество для отопления квартир, отключать свет.

На заседании комитета по ЖКХ Борисова пояснила, что такие дома официально отапливаются от печей, но на самом деле их жители используют для обогрева электричество. По словам депутата, заставить платить за свет жильцов бараков невозможно, поскольку «денег у них нет».

«По логике им надо на ночь отключать этот свет — как на дачах. И все, не будут топить», — цитирует Борисову «Чита.ру».

После критики в соцсетях депутат заявила, что эти слова были «сарказмом», а высказала она их от безысходности, передает «РИА Новости».

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