Депутат гордумы Читы предложила на ночь отключать свет у малоимущих

Депутат Читинской городской думы Екатерина Борисова предложила на ночь в многоквартирных неблагоустроенных домах Читы, жильцы которых незаконно используют электричество для отопления квартир, отключать свет.

На заседании комитета по ЖКХ Борисова пояснила, что такие дома официально отапливаются от печей, но на самом деле их жители используют для обогрева электричество. По словам депутата, заставить платить за свет жильцов бараков невозможно, поскольку «денег у них нет».



«По логике им надо на ночь отключать этот свет — как на дачах. И все, не будут топить», — цитирует Борисову «Чита.ру».



После критики в соцсетях депутат заявила, что эти слова были «сарказмом», а высказала она их от безысходности, передает «РИА Новости».