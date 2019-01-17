Врио гендиректора АКРА назначен Игорь Зелезецкий
Советом директоров Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) врио гендиректора назначен управляющий директор группы структурированного финансирования Игорь Зелезецкий.
Пресс-служба АКРА официально подтвердила уход с поста гендиректора агентства Екатерины Трофимовой.
«Совет директоров признает позитивные результаты, достигнутые на начальном этапе развития АКРА, а также вклад Екатерины в успешную организацию агентства. Теперь АКРА сконцентрирует свои усилия на следующем этапе своего развития», — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что Игорь Зелезецкий, как и операционный директор Мария Мухина, будут подотчетны непосредственно председателю совета директоров.Экономика
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