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Экономика

Врио гендиректора АКРА назначен Игорь Зелезецкий

16:26, 17.01.2019 114
Врио гендиректора АКРА назначен Игорь Зелезецкий
Фото: youtube.com / скриншот

Советом директоров Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) врио гендиректора назначен управляющий директор группы структурированного финансирования Игорь Зелезецкий.

Пресс-служба АКРА официально подтвердила уход с поста гендиректора агентства Екатерины Трофимовой.

«Совет директоров признает позитивные результаты, достигнутые на начальном этапе развития АКРА, а также вклад Екатерины в успешную организацию агентства. Теперь АКРА сконцентрирует свои усилия на следующем этапе своего развития», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что Игорь Зелезецкий, как и операционный директор Мария Мухина, будут подотчетны непосредственно председателю совета директоров.

Экономика
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