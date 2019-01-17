Врио гендиректора АКРА назначен Игорь Зелезецкий

Советом директоров Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) врио гендиректора назначен управляющий директор группы структурированного финансирования Игорь Зелезецкий.

Пресс-служба АКРА официально подтвердила уход с поста гендиректора агентства Екатерины Трофимовой.

«Совет директоров признает позитивные результаты, достигнутые на начальном этапе развития АКРА, а также вклад Екатерины в успешную организацию агентства. Теперь АКРА сконцентрирует свои усилия на следующем этапе своего развития», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что Игорь Зелезецкий, как и операционный директор Мария Мухина, будут подотчетны непосредственно председателю совета директоров.