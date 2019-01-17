Минкомсвязи поддержала законопроект об автономности Рунета

Минкомсвязи РФ не видит препятствий для поддержки законопроекта об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры мировой паутины.

По словам замминистра связи Олега Иванова на расширенном заседании профильного комитета Госдумы по информполитике, «вопрос достаточно новый и инновационный, поэтому нужно широкое обсуждение на втором чтении как минимум».

«Однако таких замечаний, которые не позволили не принимать его в первом чтении, мы не отмечаем», — цитирует Иванова «Коммерсант».

Напомним, авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.

Документ подготовлен «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США», в которой декларируется принцип «сохранения мира силой», а Россия в числе прочих стран «впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак».

В Минкомсвязи отметили, что законопроект об автономной работе Рунета поможет защитить его от внешних угроз.

