Чубайс не согласился с Грефом о борьбе с коррупцией путем цифровизации

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс не согласился со словами президента Сбербанка Германа Грефа о возможности победить коррупцию в России путем цифровизации. По его мнению, проблема намного шире и глубже.

«К сожалению, я не до конца с ним соглашусь, потому что в моем понимании глубина залегания этой проблемы, уровень разложения экономики… гораздо глубже, чем то, что можно просто исправить с помощью цифровизации», — заявил Чубайс в интервью телеканалу «Россия 1».

При этом руководитель «Роснано» признал, что уровень коррупции в стране снижается, и во многом благодаря именно внедрению технологий. Например, возможность получения справки или документа в МФЦ сокращает необходимость граждан обивать пороги различных чиновников.

Ранее Греф на Гайдаровском форуме назвал цифровизацию единственным способом борьбы с коррупцией в России.