Бречалов попросил Минсельхоз РФ передать Удмуртии акции учхоза под создание образовательного центра

Глава Удмуртии Александр Бречалов попросил министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева передать пакет акций АО «Учхоз «Июльское» ИжГСХА» из федеральной собственности в собственность республики.

Эту тему глава региона поднял на встрече с министром в Москве, сообщает пресс-служба главы и правительства УР.



Еще пять лет назад было принято распоряжение правительства РФ, по которому 100 процентов акций этого общества подлежали приватизации в 2014—2016 годах. Но руководители республики посчитали такое решение нецелесообразным.

Как отметил Бречалов, сегодня у республики есть возможность более эффективно использовать потенциал учебного хозяйства и создать на основе «Июльского» образовательный центр по молочному животноводству. Ранее вопрос создания подобного центра поднимался во время обсуждения концепции развития молочной отрасли Удмуртии.