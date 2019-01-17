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Экономика

Бречалов попросил Минсельхоз РФ передать Удмуртии акции учхоза под создание образовательного центра

15:09, 17.01.2019 122
Бречалов попросил Минсельхоз РФ передать Удмуртии акции учхоза под создание образовательного центра
Фото: udmurt.ru

Глава Удмуртии Александр Бречалов попросил министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева передать пакет акций АО «Учхоз «Июльское» ИжГСХА» из федеральной собственности в собственность республики.

Эту тему глава региона поднял на встрече с министром в Москве, сообщает пресс-служба главы и правительства УР.

Еще пять лет назад было принято распоряжение правительства РФ, по которому 100 процентов акций этого общества подлежали приватизации в 2014—2016 годах. Но руководители республики посчитали такое решение нецелесообразным.

Как отметил Бречалов, сегодня у республики есть возможность более эффективно использовать потенциал учебного хозяйства и создать на основе «Июльского» образовательный центр по молочному животноводству. Ранее вопрос создания подобного центра поднимался во время обсуждения концепции развития молочной отрасли Удмуртии.

Экономика Удмуртия
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